Tot dertien jaar cel voor grootschalige cocaïnehandel

Encro en Sky

De feiten speelden zich af tussen januari 2020 en maart 2023 af. De mannen komen uit Hellouw, Herwijnen, Amsterdam en Waardenburg en de vrouw uit Hoenzadriel.

De rechtbank baseert zich op vele berichten in het dossier die gaan over drugshandel en geldtransporten of -transacties. De berichten zijn verzonden door meerdere EncroChat- en SkyECC-accounts. Een van de EncroChat-accounts en drie van de Sky-accounts hadden geen vaste gebruiker. Deze accounts waren in gebruik bij het criminele netwerk waar de mannen en vrouw onderdeel van uitmaakten.

Niet in gebruik

De rechtbank oordeelt dat de man uit Hellouw de leider is van dit netwerk en dat hij zelf deze telefoons niet in gebruik had, maar dat de man uit Herwijnen en de man uit Amsterdam deze beheerden. Ook de andere verdachten gebruikten een EncroChat én een of meerdere SkyECC-accounts.

Naast de inhoud van de berichten zijn er onder meer uit peilbakengegevens, tapgesprekken, observaties en in het geheim opgenomen gesprekken in de autogarage van de man uit Hellouw. Verder vond de politie bij doorzoekingen goederen zoals grote geldbedragen, geldtelmachines, verborgen ruimtes in auto’s en boekhouding in de vorm van handgeschreven administratiekaartjes.

Cocaïne

De rechtbank vindt dat de man uit Hellouw zich samen met anderen schuldig maakte aan het vervoeren, verkopen, afleveren, uitvoeren dan wel bezitten van 344 (kilo)blokken cocaïne. Volgens de rechtbank maakte de man uit Herwijnen zich samen met anderen schuldig aan het vervoeren, verkopen, afleveren, uitvoeren dan wel bezitten van 308 blokken cocaïne.

De rechtbank vindt dat de man uit Amsterdam zich samen met anderen schuldig maakte aan het vervoeren, verkopen, afleveren, uitvoeren en/of bezitten van 24 blokken cocaïne. En de vrouw uit Hoenzadriel is samen met anderen schuldig aan het verkopen, afleveren en uitvoeren van 10 blokken cocaïne. De rechtbank veroordeelt de man uit Hellouw ook voor het bezit van bijna 300 kilo hasj.

Er is door het groepje voor ruim 10 miljoen euro witgewassen.

De rechtbank heeft voor de man uit Amsterdam gevangenneming bevolen.