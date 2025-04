19 april 2025

Tot vijf jaar cel voor plofkraken in Amsterdam en Delft

Voor onder meer plofkraken in Delft en Amsterdam-Zuid heeft de rechtbank Den Haag een man van 27 jaar veroordeeld. Twee medeverdachten, van 21 en 27 jaar, zijn ook, onder meer, veroordeeld voor het plegen van de plofkraak in het station van Delft. De officier van justitie had in het proces tot vijf jaar cel geëist.