Tot zes jaar cel voor ripdeal 1.400 kilo coke die in Nederland geweldsexplosie veroorzaakte





De Gazet van Antwerpen schrijft dat vrachtwagenchauffeur Goran T. op de bewuste zomerdag vertrok uit de Antwerpse haven met een container vol koelkasten en ander schroot. De container moest afgeleverd worden in Hengelo, maar daar kwam de container nooit aan. Volgens de Gazet waren de drugs eigendom van een criminele organisatie waar ook een van de zonen van Ridouan Taghi deel van zou hebben uitgemaakt.

Nepagenten

In Kemzeke, in de buurt van Stekene, werd de vrachtwagen op 29 augustus klemgereden door een snelle auto met blauwe zwaailichten. Een groep mannen, die er uit zagen als politieagenten, overmeesterden de chauffeur Goran T. en reden de vrachtauto naar een loods in het Noord-Brabantse Oud Gastel waar de sporttassen met cocaïne uit de container werden gehaald.



De rippers opereerden vanuit een woning in het Antwerpse Borgerhout, die door Zotte Hakim aan de bende verhuurd werd als een soort criminele Airbnb. Met de overval zelf zou Zotte Hakim volgens zijn advocaat niets te maken hebben.

‘Dubbelspel’

Kroongetuige Terry V., een van de verklede “politieagenten”, bevestigde dat vrachtwagenchauffeur Goran T. dubbelspel speelde en hij verklaarde dat Zotte Hakim, Hassan B. en Dave D.R. niet bij de overval betrokken waren. Over de rol van de andere medeverdachten zweeg Terry V.



Na de ripdeal brak in Nederland een ware onderwereldoorlog uit, met tientallen aanslagen, bedreigingen en zelfs een ontvoering en marteling in Dubai. Op de woning van Zotte Hakim werd een aanslag gepleegd.

Celstraffen

Het Openbaar Ministerie vorderde volgens de Gazet tot vijf jaar cel tegen de betrokkenen. De correctionele rechter veroordeelde de kroongetuige tot vijf jaar celstraf en een geldboete van 20.000 euro. Daarnaast is ook een vermogensvoordeel van 650.000 euro verbeurd verklaard. Vrachtwagenchauffeur Goran T. kreeg vier jaar cel.

Zotte Hakim en Hassan B. kregen vier jaar gevangenisstraf en een geldboete van 16.000 euro. Dave D.R. kreeg twee jaar cel en een geldboete van 10.000 euro opgelegd. Kopstukken Wissam A. M. en Soufiane B. werden bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel, hun onmiddellijke aanhouding werd bevolen.

