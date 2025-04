Tot zestien jaar cel voor mislukte aanslag in Amsterdam-Oost

Geen poging moord Het Openbaar Ministerie had poging tot moord ten laste gelegd. De rechtbank ziet alleen bewijs voor een poging tot zware mishandeling.

Y. en J. hebben de onbekende geregeld die in de avond van 22 augustus 2020 twintiger Hamza A. op straat met een vuurwapen bedreigde. A. zegt dat hij het wapen hoorde klikken. Hij bracht zich in een café in de Dapperstraat in veiligheid. Drie keer zou de man de trekker hebben overgehaald.

Conflict

In 2018 is er op Amsterdam-IJburg partij drugs geript. De rechtbank denkt dat dit het motief van de aanslagpoging is geweest. Hamza A. werd ervan verdacht en aanslag op een rivaal te hebben laten plegen, maar werd daarvan vrijgesproken. Aan de andere kant waren er aanslagen met explosieven op panden die de recherche in verband bracht met A.

Sky ECC

Bewijs ziet de rechtbank in een reeks door de politie ontsleutelde berichten van Sky ECC.

Sharoz Y. heeft volgens de rechtbank de opdracht aangenomen en hij zette vervolgens Leroy J. aan het werk die de schutter regelde. Y. vroeg in een chat om ‘boys’ die een klus moesten doen. ‘Een vieze rat uit Oost’ moest worden ‘gestraft’. En ook: ‘Twintig voor een kleine rat.’

De twee verdachten krijgen een beetje strafvermindering omdat hun proces langer heeft geduurd dan redelijk is.

Zie ook:

Eis tot 18 jaar cel voor liquidatiepoging ‘vieze rat uit oost’