Tot zeven jaar cel voor import 1.200 kilo cocaïne via haven Antwerpen

Medio december 2023 startte een strafrechtelijk onderzoek onder de naam Maïs23. Dit leidde op 30 juli 2024 tot de onderschepping van ruim 1.200 kilo cocaïne met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro’s bij een inval in een loods in het Zuid-Hollandse Nieuwveen.

Eerder die dag werd een container vanaf de haven in Antwerpen in de loods afgeleverd, waarna de uithalers daar aan het werk gingen. In de loods werden vijf mannen – drie uithalers en twee leden van de criminele organisatie – op heterdaad aangehouden. Een deel van de pakketten met cocaïne was op dat moment al in een ander voertuig geladen voor het verdere transport.

Chats

Na 30 juli 2024 zijn de transporteur van de drugscontainer en de eigenaar van het bedrijf dat opdrachtgever was van het transport ook aangehouden. Ook zij maakten volgens de rechtbank deel uit van de criminele organisatie. Uit chatberichten in de telefoons van enkele verdachten volgt dat ze al langere tijd contact met elkaar hadden over de voorbereiding en de organisatie van drugstransporten.

Procesafspraken

In vier van de zeven zaken zijn op voorhand procesafspraken gemaakt tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten met hun advocaten. De rechtbank heeft deze mannen overeenkomstig de inhoud van die procesafspraken veroordeeld. In een enkel geval is een hogere gevangenisstraf opgelegd, die afwijkt van de procesafspraken, maar wel binnen de marge valt die daarin tussen het OM en de raadslieden is afgesproken. Onderdeel van de procesafspraken is dat er afstand is gedaan van bepaalde verdedigingsrechten, waaronder het recht om in hoger beroep te gaan.

De rechtbank rekent het de verdachten zwaar aan dat ze alleen uit waren op financieel gewin en daarmee een bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding van de markt voor harddrugs in Nederland.

Wat de hoogte van de straffen betreft is onderscheid gemaakt in de rollen die de mannen elk in het geheel hebben gehad. De gevangenisstraffen voor de uithalers – die niet hebben deelgenomen aan de criminele organisatie – is daardoor lager uitgevallen dan die van de medeverdachten. Twee van de zeven mannen zijn daarnaast veroordeeld voor andere drugsfeiten, waaronder het bezit van harddrugs.

Celstraffen

De gevangenisstraffen van de leden van de criminele organisatie die procesafspraken hebben gemaakt variëren van gevangenisstraffen tussen vijf jaar en zes maanden en zes jaar en zeven maanden. Aan de transporteur van de container – die geen procesafspraken heeft gemaakt en lid was van de criminele organisatie – is een gevangenisstraf opgelegd voor de duur van zeven jaar. Aan de uithalers zijn gevangenisstraffen opgelegd variërend van 32 maanden waarvan zestien maanden voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden (overeenkomstig de procesafspraken) en 48 maanden onvoorwaardelijk.

Een aantal verdachten hebben bijkomende (financiële) straffen opgelegd gekregen in de vorm van geldboetes en verbeurdverklaring van in beslag genomen geldbedragen.

Leider

Een contactpersoon van de verdachten die in de aangetroffen chatberichten voorkwam en de ogenschijnlijke leider van de organisatie is, is binnen dit onderzoek niet geïdentificeerd. Hij was degene die de transporteur en het hele uithaalproces in de loods op afstand aanstuurde. Ook verrichtte hij een forse cryptobetaling aan de transporteur vlak voor het drugstransport. De ruim 18.000 euro die de transporteur heeft ontvangen is als wederrechtelijk verkregen voordeel van hem ontnomen.

In de zaken waarin geen procesafspraken zijn gemaakt hebben de verdachten en het OM twee weken de tijd om hoger beroep in te stellen.