Turk met cash uit Nederland gepakt in Bulgarije

Kapikule De vrachtwagen werd gecontroleerd op de snelweg richting Turkije dicht bij de grensovergang van Kapikule naar Turkije. De vrachtwagen had Turkse kentekenplaten en was volgens de papieren met een normale lading onderweg van Nederland naar Turkije.

De Douane besloot tot een routinecontrole van het voertuig op grond van een risicoanalyse door het computersysteem.

Bed

Tijdens de controle ontdekten de ambtenaren in de kasten onder en boven het bed in de bestuurderscabine pakketten met eurobankbiljetten in coupures van 10, 20, 50 en 100 euro. Het totaal aangetroffen bedrag aan niet-aangegeven valuta bedraagt ​​124.650 euro.

De chauffeur legde geen verklaring af over de herkomst van het geld. Daarom vermoedt de Bulgaarse douane dat het om witwassen van crimineel geld gaat.

Gedurende 2024 heeft de douane in Kapitan Andreevo zwart geld ter waarde van ongeveer 5 miljoen euro in beslag genomen.