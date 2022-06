Turkse crimineel opgepakt in Suriname

Connect on Linked in

Het Justitieel Interventie Team (JIT) heeft woensdag een Turkse crimineel aangehouden in Suriname. Volgens de opsporingsdiensten is de man vermoedelijk een belangrijke spil in een groot internationaal opererend crimineel netwerk, dat zich onder andere met illegale drugshandel en witwaspraktijken bezighoudt. Dat meldt het Openbaar Ministerie Suriname vrijdag in een persbericht.

Bij de arrestatie van de verdachte zijn diverse communicatiemiddelen, een automatisch vuurwapen en geldbedragen in vreemde valuta en Surinaamse dollars aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte is in het belang van het verder onderzoek in verzekering gesteld en is er een beperking vrije verkeer met zijn advocaat opgelegd.