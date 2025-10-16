Twee aanhoudingen in zoektocht naar Alkmaarse Tijn | Politie houdt rekening met misdrijf

Aangehouden Het gaat om een 38-jarige Alkmaarder en een 32-jarige Alkmaarder, die zijn aangehouden in het politieonderzoek naar de vermissing van Gielen. De 25-jarige man werd sinds 12 september vermist. Hij fietste van Heerhugowaard, naar zijn huis in Alkmaar, waar hij nooit aankwam.

Op donderdag 11 september was nog te zien hoe hij geld opnam. Zijn fiets werd teruggevonden in het park Rekerhout, in het noorden van Alkmaar. Vanaf dat moment was zijn bankpas niet meer gebruikt.

Aangehouden

De recherche gaat ervan uit dat er sprake is van een misdrijf. De twee mannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Tijn.

Beide verdachten zijn ingesloten en zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen communiceren.