Twee aanhoudingen voor bijna dodelijke schietpartij in Kudelstaart

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam meldt dat er twee mannen zijn aangehouden voor de schietpartij in Kudelstaart waarbij in mei van dit jaar een Amsterdammer (21) zwaargewond raakte. Hij werd in zijn nek, arm en buik geraakt, en overleefde ternauwernood.

(Beeld Mizzle Media)



Ridderkerk en Rotterdam

De twee mannen uit Rotterdam en Ridderkerk zijn 20 en 23 jaar en worden verdacht van een poging doodslag en vuurwapenbezit. Op 13 juni is de 20-jarige verdachte uit Ridderkerk op Schiphol aangehouden. Zijn voorlopige hechtenis is op 1 juli met 90 dagen verlengd. Zijn 23-jarige medeverdachte uit Rotterdam is vorige week aangehouden en staat 5 augustus op de raadkamer van de rechtbank, waar wordt bepaald of zijn voorlopige hechtenis zal worden verlengd.

Bril

Volgens het OM heeft het schietincident te maken met een uit de hand gelopen drugsdeal. De Amsterdammer was samen met een 19-jarige vriend uit Aalsmeer toen hij op 21 mei met de twee mannen uit Rotterdam en Ridderkerk had afgesproken.

Volgens die vriend hadden ze een ontmoeting om een dure bril te verkopen en begon één van de twee andere mannen plotseling op de Amsterdammer te schieten. De andere man zou ook een vuurwapen bij zich hebben en na de schietpartij zouden de twee met hoge snelheid in hun auto zijn weggereden.

Slachtoffer aangehouden

In de omgeving van de auto van de 21-jarige Amsterdammer vond de politie een doorgeladen vuurwapen en een tas met daarin twee gesealde blokken van in totaal één kilo hasj. Onder de bestuurderstoel van de auto lagen onderdelen van een vuurwapen aan.

Gezien de hoeveelheid drugs en de manier waarop die zijn verpakt, gaat het Openbaar Ministerie ervan uit dat de drugs voor de handel waren bestemd. De Amsterdammer en zijn vriend hadden een vuurwapen met patronen bij zich. De ontmoeting loopt volgens het OM uit in een schietpartij waarbij de Amsterdammer wordt neergeschoten.

De 21-jarige Amsterdammer en zijn vriend werden ook aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit en de handel in en het bezit van drugs. De Amsterdammer zit nog in voorlopige hechtenis. Die van de 19-jarige man uit Aalsmeer is geschorst.