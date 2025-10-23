Twee arrestaties bij ontdekking crystal meth-lab in Zwaag

Inval Het drugslab werd vrijdagmiddag aangetroffen aan de Kosterstuin in Zwaag. De politie deed daar naar aanleiding van een melding, een inval. Ze maakt dit donderdag bekend.

De politie heeft twee mannen van 55 en 44 jaar uit de gemeente Hoorn aangehouden. Alleen de 44-jarige man zit nog vast.

Ontmanteld

Bij het naar binnen gaan ontdekte de politie een werkend drugslab. Hier werd een grote hoeveelheid methamfetamine aangetroffen. Het drugslab is ontmanteld en de aanwezige spullen zijn afgevoerd en vernietigd.

Methamfetamine staat ook wel bekend als ‘crystal meth’. Het is een sterkere vorm van speed, die ook langer doorwerkt.