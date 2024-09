Twee arrestaties en doorzoekingen in Brabants drugsonderzoek

Print This Post

De politie heeft donderdagavond in een drugsonderzoek doorzoekingen gedaan in een bestelbus en twee bedrijfshallen in Eindhoven en Deurne. Daarbij werden grondstoffen en materialen voor de productie van drugs aangetroffen. Er zijn twee verdachten aangehouden.

Bestelbus

De aanleiding voor de doorzoekingen was de controle van een bestelbus in Eindhoven eerder op de middag. In de bus vond de politie grondstoffen en spullen voor de productie van synthetische drugs. Bij de controle werden twee verdachten aangehouden: een 58-jarige man uit Lisse en een 32-jarige man uit Noordwijk.

Eindhoven

Verder onderzoek leidde naar een bedrijfspand aan de Leembaan in Deurne. Een doorzoeking op die locatie leverde geen verdachte zaken op, maar leidde wel tot een inval op een tweede locatie van hetzelfde bedrijf aan de Heezerweg in Eindhoven. Daar werden grondstoffen voor de productie van synthetische drugs en diverse gerelateerde goederen aangetroffen.

Ontmanteling

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is nog een deel van vrijdag bezig om de bedrijfshal aan de Heezerweg op een veilige manier te ontruimen. Ook de technische recherche doet daar nog verder sporenonderzoek. Alle aangetroffen goederen zijn in beslag genomen. De politie doet nader onderzoek naar de achtergronden van de vondsten.