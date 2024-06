Twee arrestaties na oprollen grote wietkwekerij in Zwaanshoek

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagochtend rond 07.05 in een loods in Zwaanshoek een wietkwekerij ontdekt. In de loods werden ruim 1.000 wietplanten en 30 stekjes aangetroffen. In een naastgelegen woning zijn twee verdachten aangehouden.

Energieleverancier

Het drugsteam van de politie in Noord-Holland ontdekte in samenwerking met de energieleverancier in een loods aan de Bennebroekerweg een wietkwekerij. In de loods vond de politie naast de ruim 1.000 planten en 30 stekjes ook apparatuur om de planten mee te kweken. Zowel de wietplanten als de apparatuur zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.

Eerder aangehouden

In de naastgelegen woning zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Het gaat om een 47-jarige man en een 33-jarige vrouw, beide afkomstig uit de gemeente Haarlemmermeer. Beide verdachten zijn al eerder aangehouden geweest voor betrokkenheid bij meerdere wietkwekerijen.

In de woning werd illegaal stroom afgetapt. Het energiebedrijf heeft de meter verwijderd en de stroomtoevoer stopgezet.

Gevaar CO2

In een van de kweekruimtes hing een CO2 generator. CO2 wordt gebruikt als gas dat wietkwekers toevoegen in een ruimte om de planten sneller te laten groeien en waardoor wietplanten meer en grotere toppen produceren.

De politie wijst op de gevaren van CO2: ‘Het gas bouwt op vanaf de grond en verdringt zuurstof uit een ruimte. Wanneer je dit inademt, kan je wel ademen maar komt er te weinig zuurstof in je longen waardoor je flauwvalt. Als je staand flauwvalt en op de grond beland, is de concentratie CO2 nog groter en is de kans op verstikking zeer groot.’