Twee doden bij schietpartij in beruchte Franse drugswijk

door Joost van der Wegen

Gewonden

Het incident vond rond 21.15 uur plaats bij de Place des Amaryllis, een centrale plek in de probleemwijk Moulins. Rechercheurs troffen kogelhulzen aan van 9 millimeter en 7,62 kaliber. Onder de gewonden zijn drie mensen die er ernstig aan toe zijn. Vier anderen kwamen er lichter vanaf.

Onderzoek

Het parket van Nice heeft een onderzoek geopend wegens moord en poging tot moord in georganiseerd verband. De zaak wordt behandeld door de politie van Alpes-Maritimes, het departement aan de Côte d’Azur waar Nice onder valt.

Volgens de procureur is de aanval ‘zeer waarschijnlijk’ gelinkt aan de drugshandel in de wijk. Dat verband wordt nog onderzocht en is niet door een rechter vastgesteld.

De prefect van het departement – de hoogste vertegenwoordiger van de Franse staat in de regio, verantwoordelijk voor politie en veiligheid – kondigde versterkingen aan. Sinds het weekend zijn zestig agenten van de CRS aanwezig, speciale mobiele eenheden van de nationale politie die worden ingezet bij ordehandhaving en zware incidenten.

Bloemen

In de dagen na de schietpartij legden buurtbewoners bloemen neer bij de plek waar de slachtoffers vielen. Op de muren en stoepen waren nog kogelinslagen en bloedsporen te zien. Buurtbewoners zeggen geschokt te zijn, maar ook murw. Sommigen vertelden dat ze hun kinderen niet meer buiten durven te laten spelen.

Brand

De wijk Moulins werd in juli 2024 ook getroffen door een drama. Bij een brand in een flat kwamen zeven mensen om het leven. Vaststaat dat het vuur opzettelijk is aangestoken.

Het parket vermoedt dat het incident verband hield met een conflict tussen rivaliserende drugsnetwerken, maar die link moet nog door de rechter worden vastgesteld. Twee verdachten zijn formeel in staat van beschuldiging gesteld, drie anderen zijn nog voortvluchtig.