‘Twee doden bij steekpartij in woning Hoofddorp, ook agent gewond’

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Rond 06.10 kwam de melding van de steekpartij binnen aan de Fanny Blankers-Koenlaan. Hulpdiensten kwamen massaal af op de melding. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Bloedpoor

Bij het incident is ook een agent gewond geraakt. In de woning aan de Fanny Blankers-Koenlaan zijn hulpverleners lang bezig geweest waarna het ambulancepersoneel weer uit de woning kwam. Een agent is gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Op een politieauto is een bloedspoor te zien.

In de woning zouden twee dodelijke slachtoffers liggen, maar dit wil de woordvoerder van de politie nog niet officieel bevestigen.

‘Bekend adres’

Buurtbewoners vertellen aan De Telegraaf dat het gaat om een bekend adres in de buurt, waar een hoop jongeren in- en uitliepen en veel drank en drugs werd gebruikt.