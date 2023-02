Twee explosies bij huizen in Amsterdam-Zuidoost

Connect on Linked in

De recherche in Amsterdam doet onderzoek naar twee explosies vlak in de buurt van elkaar, die vlak na elkaar plaatsvonden, in de nacht van zondag op maandag. Om ongeveer 04.00 ging er een explosief af in een portiek aan de Anna Blamansingel in de wijk Venserpolder.

Enkele minuten later was er een ontploffing in een portiek aan de Alexander Dumaslaan, verderop in Venserpolder.

Op beide locaties is schade ontstaan. Er zijn onder andere verschillende ruiten gebroken. Er is niemand gewond geraakt. Om wat voor soort explosief het ging is onbekend.

De politie noemt het opvallend dat bij beide meldingen een overeenkomstig signalement van een dader is doorgegeven. Een andere dader zat op een scooter.