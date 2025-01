Twee explosies in regio Hoorn

Auto’s Bij die explosie raakten de ramen van zowel de woning als die van de buren beschadigd. Verder liepen ook meerdere auto’s die voor de deur stonden beschadigingen op. Niemand raakte gewond. Het is nog onduidelijk waarmee deze explosie veroorzaakt is, zegt de politie.

Zwaagdijk-Oost

De tweede explosie was bij een woning aan De Weide in Zwaagdijk-Oost. Dat gebeurde rond 02.50. Hier werden ramen en gevel van de woning beschadigd. Twee auto’s die voor de deur stonden liepen beschadigingen op. Ook hier is niemand gewond geraakt.

De politie zegt nog te onderzoeken wat voor explosief er is gebruikt.

Over de daders bij beide explosies is niets bekend geworden.