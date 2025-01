Twee explosies bij woning en café in Den Haag

Gat Dinsdagavond rond 21.00 was er een ontploffing bij de voordeur van een woning aan de Vuurvlinderlaan. Door deze explosie ontstond er een gat in de voordeur. Er vielen geen gewonden.

Ooggetuigen zagen dat er twee mannen wegrenden in de richting van de Ypenburgse Boslaan en de Blauwe Reigersingel. De verdachten droegen donkere kleding en een helm. Dit meldt de politie woensdag.

Brand

Rond 04.00 in de opvolgende nacht kwam er bij de politie een melding dat er een explosie was gehoord bij een café aan de Neherkade. Daarbij was brand ontstaan bij de toegangsdeur van het café. De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand. Ook hier vielen geen gewonden.

Getuigen hebben vlak na deze explosie een persoon zien wegrennen in de richting van de Slachthuislaan en de Stieltjesstraat. Deze persoon had een slank postuur, droeg donkere kleding en had een capuchon of muts op.