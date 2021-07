Twee gewonden bij schietpartij Den Haag, overleden persoon aangetroffen

Connect on Linked in

Bij een ggz-instelling in de Leggelostraat in Den Haag zijn maandagochtend rond 11.45 bij een schietpartij twee personen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn en wat er precies is gebeurd. In een auto op de Haveltestraat vlakbij is een overleden persoon gevonden. Het gaat vermoedelijk om de verdachte van de schietpartij.

Het incident vond plaats bij een pand van ggz-instelling Parnassia. Hulpdiensten rukten massaal uit en twee gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De plaats delict is afgezet. Ook was er een arrestatieteam ter plaatse.

De politie meldt dat in een voertuig op de Haveltestraat, in de directe omgeving van de Leggelostraat, een overleden persoon is aangetroffen. De politie onderzoekt of dit de verdachte is. In of bij de auto zou een vuurwapen zijn aangetroffen.

