Twee gewonden na schietpartij bij flat in Amsterdam-Zuidoost

Bij een schietpartij bij de flat Daalwijk in Amsterdam-Zuidoost zijn donderdagavond twee gewonden gevallen. Er is nog niemand aangehouden.

Het incident vond plaats rond 22.00. De politie kwam met meerdere eenheden en een traumahelikopter naar de plaats delict.

Over de toestand van de slachtoffer heeft de politie geen mededelingen gedaan. Wat er precies is gebeurd en wat de toedracht is van de schietpartij is onduidelijk.

Eerdere incidenten

Bij de flat Daalwijk zijn vaker incidenten. In augustus 2018 raakte een vrouw gewond bij een steekpartij in een woning van de flat. In januari 2020 kwam in de flat de 26-jarige Ecuadoriaanse student Richard Cordova om het leven bij het opnemen van een videoclip toen hij geraakt werd door een kogel. In november 2018 schampte een verdwaalde kogel het hoofd van een 23-jarige buitenlandse studente van de flat toen ze op bed lag.