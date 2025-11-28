Twee grote drugsdumpingen voor 4-MMC en crystal meth in West-Brabant voorkomen

Vaten en chemicaliën Surveillerende agenten stuitten maandagavond op een bakwagentje met brandende koplampen op een parkeerplaats aan de Ligneweg in Halsteren. Tijdens een controle bleek het voertuig volgeladen te zijn met vaten drugsafval en nieuwe chemicaliën voor de productie van drugs. Ook werd in het voertuig een jammer aangetroffen, een apparaat dat criminelen gebruiken om netwerkverkeer te verstoren en zo onzichtbaar te blijven voor opsporingsdiensten. De bestuurder, een 55-jarige man uit Prinsenbeek, werd op heterdaad aangehouden.

Nader onderzoek door het Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO) bevestigde dat het drugsafval en de chemicaliën gebruikt werden voor de productie van Mefedrone, ook wel bekend als 4-MMC.

Gestrand

Donderdag werd de politie gealarmeerd over een gestrande volgeladen bakwagen aan de Zurenhoek in het buitengebied van Bergen op Zoom. Het voertuig blokkeerde de weg, nadat de bakwagen was vast komen te zitten door het keren. De inzittenden waren niet meer aanwezig. Na onderzoek van de lading bleek het te gaan om 4.000 liter drugsafval. Het LFO ontdekte later dat het ging om productieafval van methamfetamine. Het onderzoek naar de inzittenden is nog gaande en aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldt de politie.