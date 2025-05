Twee mannen vast voor ondergronds drugslab in Cuijk, forse milieuschade

Ingenieus systeem Het ondergrondse lab waar synthetische drugs werden geproduceerd, is een lange periode operationeel geweest en had een flinke productiecapaciteit. Het lab was via een ingenieus systeem verborgen onder de grond. Via een verborgen hydraulische toegang in een loods kreeg men toegang tot het ondergrondse lab. Het lab was op professionele wijze aangelegd. In de ondergrondse ruimte was zelfs een ruimte aanwezig om de laboranten te laten uitrusten. Ook werd er in de ruimte een automatisch vuurwapen met geluidsdemper aangetroffen.

In het rechercheonderzoek kwam ook de 33-jarige man uit Ewijk in beeld, die dinsdag is aangehouden. Welke rol hij heeft gehad bij het drugslab wordt verder onderzocht. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten. Wanneer de 40-jarige man uit Boxmeer is aangehouden, is onduidelijk.

Milieuschade

De drugsafvalstoffen die vrijkwamen bij het productieproces zijn in een sloot achter de loods gedumpt. Dit afval zat niet in vaten, maar liet men zo in de sloot lopen. De schade die aan het milieu is toegebracht is naar verwachting enorm en loopt in de tonnen. Het opruimen van het drugslab heeft de maatschappij nu al meer dan 70.000 euro gekost, meldt de politie.

