Twee mannen zwaargewond bij steekpartij in Hoogvliet, drietal aangehouden

Zondagavond rond 23.15 vond er een vechtpartij plaats op de Langs De Baan. Dit mondde uit in een steekincident waarbij twee mannen zwaargewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Twee andere mannen hadden lichte verwondingen na de vechtpartij.



De politie was snel ter plaatse en stelde een onderzoek in waarbij drie mannen zijn aangehouden van 14, 19 en 39 jaar. Volgens de politie is er nog veel onduidelijk, daarom is ze op zoek naar getuigen en tips.