Twee Nederlanders opgepakt in onderzoek naar groot drugslab in Bree (B)

(Beeld uit archief)

Het pand in Bree werd binnengevallen in opdracht van de onderzoeksrechter in Tongeren. Op de locatie werd een groot drugslab aangetroffen. Behalve het actieve lab, vonden agenten ook grote hoeveelheden synthetisch en gevaarlijk drugsafval.

Voorgeleid

In het onderzoek werden drie verdachten gearresteerd; twee Nederlanders van 41 en 27 jaar en een 61-jarige Belg. Ze zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zijn inmiddels aangehouden.



Wat voor soort synthetische drugs er werden gemaakt, is nog onduidelijk. Het Clan Lab Response Unit (CRU) onderzoekt dit en heeft het drugslab ontmanteld.

Het parket in Limburg: ‘De ontdekking van dit labo bevestigt de eerdere berichtgeving dat onze provincie een hotspot is en blijft voor drugsproductie. Behalve de gevaren voor de bevolking en het milieu, zorgen deze sites vanwege hun omvang ook voor enorme logistieke uitdagingen bij politie en justitie, wat de maatschappelijke kost nog groter maakt.’