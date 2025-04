Twee panden in Zeeland gesloten na vondst wapens en harddrugs, link met Satudarah

Woensdag werden in twee panden aan de Pluimpotweg in Sint-Maartensdijk onder andere wapens, grote hoeveelheden harddrugs, aan drugshandel gerelateerde goederen, grote hoeveelheden vermoedelijk illegale sigaretten, een in bedrijf zijnde horecabar en sporen van illegale gokactiviteiten aangetroffen.

Volgens Omroep Zeeland zijn er ruim 16.000 vermoedelijke illegale sigaretten en 500 gram tabak in beslag genomen. Hoeveel wapens en harddrugs en welke soorten er zijn gevonden, is niet bekendgemaakt.

‘Ernstige dreiging’

De gemeente Tholen heeft de twee panden voor een jaar gesloten en verzegeld. Volgens de gemeente is er vanuit het criminele circuit een ernstige dreiging voor de openbare orde en veiligheid.

Directe sluiting

Volgens de gemeente zijn de activiteiten in de lokalen te linken aan de verboden motorclub Satudarah. ‘De combinatie van een verboden motorclub (ook bekend onder de term Outlaw Motorcycle Gang), de aangetroffen goederen, illegale activiteiten en de aanwezigheid van wapens maken dat hard ingrijpen noodzakelijk is om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Met de directe sluiting van de panden geeft de burgemeester een krachtig signaal af dat dergelijke vormen van crimineel gedrag niet getolereerd worden’, zo stelt de gemeente in een persbericht.