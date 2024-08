Twee ton cocaïne uit Ecuador gepakt op Stille Oceaan

Connect on Linked in

De Ecuadoraanse marine heeft afgelopen zaterdag op de Stille Oceaan een bootje in beslag genomen dat ongeveer 2.000 kilo cocaïne aan de boord had. De blokken geperste cocaïne waren verpakt in 57 plastic vaten. Vissers aan de kust in Ecuador worden geregeld door drugscriminelen gedwongen mee te doen aan vervoer van cocaïne over zee.

Galapagos

Het vermogen van het vissersbootje was opgevoerd met drie krachtige buitenboormotoren. Het voer in de buurt van San Cristobal, een van de eilanden van de Galapagos-archipel. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wogen de pakketten met cocaïne totaal ongeveer 2 ton. De boot werd bemand door twee Ecuadoranen en een Colombiaan.

Op de Noord-Amerikaanse markt had de lading volgens de Ecuadoraanse autoriteiten zeker 60 miljoen dollar op kunnen brengen.

Veel vissers

De Galapagoseilanden liggen ongeveer 1.000 kilometer uit de kust van Ecuador. De archipel is in toenemende mate een doorvoergebied geworden voor de cocaïnehandel.

Smokkelaars maken gebruik van de zeer grote strook territoriale wateren tussen Ecuador en de Galapagoseilanden, waar veel vissers uit de kuststreek van Ecuador aan het werk zijn, zodat drugstransporten niet opvallen.

La Vuelta

In Ecuador zetten drugshandelaren vaak vissers die moeite hebben om rond te komen onder druk om hun boten aan te passen om drugs te kunnen vervoeren. Aan de visserij verdienen maandelijks niet meer dan 300 dollar.

Aan de vissers wordt enkele duizenden dollars tot honderdduizenden dollars betaald voor een trip met cocaïne, soms van vele duizenden kilometers in noordelijke richting de Stille Oceaan op. Uiteindelijk wordt de kostbare lading overgeladen op andere schepen, die de reis naar Midden- of Noord-Amerika voortzetten.

Sommige bootjes varen door tot Guatemala.

De cel

Onder de vissers heet zo’n reis “La Vuelta” (de terugkeer), maar ondanks deze optimistische term is het een riskante onderneming. Of ze betaald worden is onzeker, ze worden niet zelden beroofd of vermoord, en de scheepjes worden op de lange reis op de proef gesteld omdat ze zwaar beladen zijn.

Op de scheepjes worden soms wel zeven buitenboordmotoren gemonteerd. De reis naar Guatemala duurt dan twee tot drie dagen waarbij constant op topsnelheid over ruwe zee gevaren wordt.

Er zouden sinds 2015 bijna duizend vissers uit Ecuador in een cel in de Verenigde Staten zijn beland.