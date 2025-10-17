Twee uithalers (21, 25) aangehouden in haven Nieuwdorp

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag informatie over een verdachte situatie aan de Europaweg-Noord. Twee mannen gedroegen zich verdacht, waarmee zij de aandacht van de opsporingsdiensten trokken.

Gat in hekwerk

Na hun arrestaties bleek dat het tweetal vermoedelijk een gat in het hekwerk rond het haventerrein had gemaakt. Hierna gingen ze naar een stapel containers, waar enkele luiken werden verwijderd. Hierop werd het duo aangehouden. Het bleek te gaan om een 21-jarige man uit Spijkenisse en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Voorgeleid

Het tweetal werd voor nader onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Politie en Douane vermoeden dat het tweetal op zoek was naar drugs, maar deze nog niet hadden gevonden. Vanwege deze verdenking zijn ze donderdag voor de rechter-commissaris geleid. Ze zitten voor verder onderzoek nog vast.