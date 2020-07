Twee verdachten opgepakt na schietpartij in Apeldoorn

Connect on Linked in

De politie heeft zondagnacht in de Apeldoornse wijk De Maten onderzoek gedaan naar een melding van een schietpartij. Buurtbewoners aan de Markerichtersveld werden rond 04.00 opgeschrikt door knallen. Agenten troffen op een nabijgelegen parkeerplaats vier kogelhulzen aan. Er zijn twee verdachten aangehouden, waaronder een vrouw.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Ook is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. De politie zette de parkeerplaats aan de Markerichtersveld ’s nachts af voor onderzoek. Volgens een omstander zijn twee personen overgebracht naar het politiebureau.Β Een daarvan is een vrouw, die met papieren zakken om haar handen is afgevoerd. Mogelijk om kruitsporen veilig te stellen.