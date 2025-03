Tweede arrestatie in onderzoek naar explosies Leiden, Sassenheim en Voorhout

Bedrijfsverzamelgebouw Zaterdag 22 december werd kort na middernacht een explosief tot ontploffing gebracht bij een woning aan de Schubertlaan in Leiden. De nacht erop ontplofte er een explosief bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Rijksstraatweg in Sassenheim. In de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 december werd er een explosief aangetroffen bij een woning aan de Narcis in Voorhout. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om het onschadelijk te maken.

Panden op slot

Door de reeks incidenten werden in meerdere gemeenten panden gesloten en zijn er zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen. De politie gaat uit van een verband tussen de zaken en startte een onderzoek. In dat onderzoek is nu een tweede verdachte aangehouden, een 19-jarige man uit Amstelveen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van het explosief in Voorhout.

Voorarrest verlengd

De verdachte is donderdag voorgeleid aan een rechter-commissaris die zijn voorlopige hechtenis met twee weken verlengde. De minderjarige verdachte die op 27 december werd aangehouden, is dinsdag door de raadkamer van de rechtbank geschorst en mag in vrijheid het verdere verloop afwachten. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Het onderzoek naar de explosies gaat verder, waarbij meer aanhoudingen niet worden uitgesloten, meldt de politie.