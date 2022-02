Tweede arrestatie voor dodelijke schietpartij Bergen op Zoom

De politie heeft in een woning in Schiedam dinsdagmorgen een man gearresteerd die te maken zou hebben gehad met de wilde schietpartij in Bergen op Zoom, in oktober vorig jaar, waarbij een man werd doodgeschoten. Het is een 24-jarige Schiedammer. Aan het begin van avond van 12 oktober werd er geschoten op de kruising van de Kastanjelaan en de Wouwsestraatweg. Zo’n anderhalve kilometer verder, op de Jan Dercksstraat, werd even later ook geschoten.

Audi Q5

Een 55-jarige man uit Bergen op Zoom raakte ernstig gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De incidenten speelden zich af tussen 18.30 en 18.45. Het slachtoffer lag op het grasveld aan de overkant van café De Theepot. Bij een nabijgelegen Shell-tankstation aan de Wouwsestraatweg stond een zwarte Audi Q5 met tien kogelgaten erin. Op de Jan Dercksstraat lagen tientallen kogelhulzen op de weg.

22-jarige

Een arrestatieteam van de politie viel rond 20.00 een café De Theepot binnen. Er werden drie verdachten aangehouden maar die kwamen weer op vrije voeten. 2,5 week later meldde zich op het politiebureau een 22-jarige man uit Bergen op Zoom. De politie zegt hem te zien als de hoofdverdachte. Hij zit nog steeds vast.

De nieuwe verdachte is ingesloten in een cellencomplex van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. De politie onderzoekt nu zijn mogelijke rol bij de schietpartij.