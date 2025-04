Tweelingbroer zangeres S10 zwaargewond na val uit flat in Amsterdam, man (60) vast

Verdachte omstandigheden De hulpdiensten kwamen op woensdagavond 16 april af op een melding van een zwaargewonde man die werd aangetroffen op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam-Osdorp. Het slachtoffer is volgens de politie “onder verdachte omstandigheden” gewond geraakt. Hij zou van vier hoog naar beneden zijn gevallen.

Ontvoerd

Op zaterdag 19 april voerde de recherche een onderzoek uit in de flat. Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer op 16 april van 13.30 tot 19.00 vermoedelijk in een woning in de flat heeft verbleven. De politie onderzoekt waarom het slachtoffer hier was en of hij hier mogelijk tegen zijn wil werd vastgehouden. De bewoner van de desbetreffende woning, een 60-jarige man uit Amsterdam, is maandag 21 april aangehouden als verdachte. Hij zit nog vast en zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.

Meerdere scenario’s

Het slachtoffer ligt momenteel nog zwaargewond in het ziekenhuis. Hij zou in coma liggen en heeft hersenletsel, een gebroken nek, gebroken ribben, een geperforeerde long, een gebroken heup en gebroken schouderbladen. Zijn toestand is nog steeds kritiek.

Een Team Grootschalige Opsporing doet momenteel intensief onderzoek naar wat er exact is gebeurd. Of er sprake is van een misdrijf wordt onderzocht. Andere scenario’s, zoals een ongeval, kunnen op dit moment ook niet worden uitgesloten, meldt de politie.

‘Verstrikt in criminaliteit’

Het slachtoffer is de 24-jarige tweelingbroer Emiel van zangeres S10. De moeder van het slachtoffer schrijft op Facebook dat haar zoon is ontvoerd en dat er door de ontvoerder(s) losgeld is geëist. Hij is volgens zijn moeder al sinds zijn twaalfde “verstrikt in de criminaliteit”. In zijn woning in Hoorn zouden volgens zijn moeder eerder handelshoeveelheden harddrugs zijn aangetroffen.

Of het slachtoffer opzettelijk naar beneden werd gegooid, is gevallen of zelf is gesprongen tijdens bijvoorbeeld een vluchtpoging, is niet duidelijk.

Shows afgelast

De populaire zangeres en rapper S10 brak in 2021 door in Nederland met singles als Adem Je In en Schaduw. Een jaar later deed ze namens Nederland mee aan het Eurovisiesongfestival met het nummer De Diepte.

De zangeres zegde vorige week haar optreden op Paaspop af vanwege “privéomstandigheden”. Ook andere shows zijn afgelast.