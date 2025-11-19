Twentse cocaïnelijn: justitie wil miljoenen afpakken

Kalksteen De vermeende leider, een 52-jarige Hengeloër die negen jaar cel kreeg, wil dat andere rechters zich over de zaak buigen na een valse tip over een moordaanslag op een van de magistraten.

De strafzaak draait om een criminele organisatie die tussen 2020 en 2022 grote ladingen cocaïne vanuit Curaçao naar Nederland bracht. De drugs zaten verborgen in zeecontainers met kalksteen die via de haven van Vlissingen naar Enschede en Silvolde werden gestuurd. In loodsen werd de cocaïne vervolgens uit de stenen gehakt. In totaal ging het om honderden kilo’s, met een straatwaarde van vele tientallen miljoenen euro’s.

In 2023 veroordeelden de rechtbanken Almelo en Zwolle zeven verdachten uit Twente, de Achterhoek en Zuid-Holland. Volgens de rechters gaf de Hengeloër C. leiding aan de organisatie; hij kreeg toen negen jaar cel.

Overleden

Volgens de officier van justitie vloeide de helft van de totale opbrengst naar de Hengeloër C., omgerekend zo’n 3,2 miljoen euro. Het OM wil dat bedrag volledig terughalen. Het tweede kopstuk, de 58-jarige Z. uit Delft, zou 25 procent van de winst hebben gekregen. Hij werd veroordeeld tot zeven jaar cel, maar overleed eerder dit jaar in detentie. Zijn aandeel – geraamd op 1,6 miljoen euro – blijft daardoor buiten de huidige ontnemingsprocedure.

C. is er door de politie van verdacht de schutters te hebben geregeld voor de aanslag op advocaat Philippe Schol. Maar die verdenking leidde niet tot een strafzaak.

Valse tip

In november van dat jaar ontving de politie een anonieme tip dat C. in de gevangenis tegen een medegedetineerde zou hebben gezegd dat hij een van de rechters wilde laten ombrengen. Die melding sloeg in als een bom.

De betrokken rechter werd tijdelijk extra beveiligd, woningen werden doorzocht en C. werd overgeplaatst naar maximaal beveiligde afdelingen. Later bleek echter dat er geen enkel spoor was dat de dreiging echt was. De informant zou een persoonlijke vijand van C. zijn die hem wilde beschadigen.

Het OM concludeerde uiteindelijk dat er geen verdachte was en sloot het dossier. Maar C. wil nu dat andere rechters zijn zaak behandelen en heeft de rechtbank gewraakt.

Het is nog onbekend wanneer de wrakingskamer uitspraak doet. In de drie overige ontnemingszaken volgt op 30 december een beslissing.

Vrijheid

Drie verdachten mogen in vrijheid hun hoger beroep afwachten: een 31-jarige Winterswijker en een 33-jarige man uit Vlaardingen. Zij zouden ieder ruim 650.000 euro moeten afstaan maar beiden ontkennen dat er nog geld is te halen. De Winterswijker stelt onschuldig te zijn; de Vlaardinger zegt dat zijn inkomsten legaal zijn.

Van de 79-jarige S. uit Megchelen wil het OM 97.000 euro terug. In zijn Silvoldse loods werd de cocaïne uit de kalksteen gehaald. Hij verklaarde dat hij 45.000 euro ontving voor zijn rol.



