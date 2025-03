Uit Californië geïmporteerde wiet gepakt in België

Legaal Uit het onderzoek blijkt dat de marihuana vanuit de Amerikaanse staat Californië werd verstuurd naar een adres in België. De Belgische politie schat de straatwaarde van de wiet op 3 miljoen euro.

De FGP spreekt van een trend waarbij steeds vaker wiet uit Noord-Amerika naar Europa wordt verscheept. In veel Amerikaanse staten (zoals Californië) en in Canada is de productie en verkoop van wiet legaal.

Spanje niet

Naast België zijn ook Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk veel voorkomende bestemmingen. Spanje is op die route veel minder populair omdat de prijs van wiet daar lager ligt. In dat land zelf wordt al veel illegale wiet geproduceerd, en is de prijs van hasj erg laag.

De onderzoeksrechter in Tongeren heeft besloten de voorlopige hechtenis van de verdachten te verlengen.

