‘Undercoveroperatie in Albanese milieu in Antwerpen’

Café Pimpelhof De spil van het netwerk was café Pimpelhof, op de hoek van de Gasstraat en Lange Van Sterbeeckstraat in de Antwerpse wijk Seefhoek. Daar heerste Fatos M., een Albanees die volgens justitie elk gesprek en elke transactie controleerde. Hij had zijn café volgehangen met camera’s en afluisterapparatuur, en maakte er duidelijk dat niemand zaken deed zonder zijn instemming.

Wat hij niet wist: zijn vertrouweling “Ed”, een regelmatige klant en naar eigen zeggen wapenhandelaar, was in werkelijkheid een undercoveragent. Hij infiltreerde diep in de organisatie, won het vertrouwen van de leider en werd zelfs gevraagd peetvader te worden van M.’s zoon.

Luik

Gesprekken over wapens werden in het café vaak verhuld met termen als “eieren”, “kastanjes” of “salami”. Via Ed kon de politie achterhalen dat er in werkelijkheid vuurwapens, shotguns, pistolen met geluiddempers en zelfs explosieven circuleerden. De undercover kocht uiteindelijk vier wapens via handlangers van Fatos M., bij een ontmoeting in Luik. Het bleken omgebouwde gasalarmpistolen, maar het bewijs van actieve handel was geleverd.

De overstap naar cocaïne

Toen M. zijn ‘nieuwe vriend’ Ed begon te vertrouwen, introduceerde hij hem bij Christos S., die de leiding had over de drugstak van de organisatie. Hun hoofdkwartier bevond zich in café Terminus op de Beatrijslaan, op de Linkeroever. Daar vertelde S. over zijn plannen om cocaïne naar Scandinavië te exporteren: ‘Ik kan elke hoeveelheid binnen drie dagen leveren.’

De tweede undercoveragent, ‘Armend’, werd in dit deel van de operatie ingezet. Hij kocht tweemaal twee kilo cocaïne van de groep van S., die opereerde onder valse Griekse papieren. Uit later onderzoek bleek dat “Christos S.” in werkelijkheid een Albanees was met meerdere identiteiten.

De infiltratie liep enkele maanden, tot de organisatie argwaan kreeg, en het contact met Armend plots werd verbroken. Kort daarna ging de politie tot actie over.

Vijftien verdachten

Maandag verschenen vijftien verdachten uit de netwerken rond de twee kopstukken voor de rechtbank in Antwerpen. Tegen Fatos M. en Christos S. eist het parket twaalf jaar cel en 200.000 euro boete. De overige verdachten riskeren straffen van drie tot tien jaar.

De advocaten van de hoofdverdachten vragen vrijspraak. Zij zien geen concrete misdrijven behalve dan twee amateuristische deals, die de politie zou hebben uitgelokt, terwijl dat verboden is.

Het proces wordt nauwlettend gevolgd door juristen en onderzoekers, omdat de Belgische politie zelden diepgaande infiltraties uitvoert in lokale criminele netwerken. Het is de vraag of de undercoveroperatie toelaatbaar was of te ver ging.