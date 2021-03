Veel knallen bij uitvaart doodgeschoten Ajax-hooligan (VIDEO)

Connect on Linked in

Ee uitvaart van de geliquideerde Ajax-hooligan Martin van de Pol (56) ging maandagmiddag gepaard met veel vuurwerk. Er zijn enkele tientallen Ajaxsupporters aanwezig bij de uitvaart op begraafplaats De Nieuwe Ooster, in Amsterdam-Oost, onder hen veel generatiegenoten van Van de Pol.

Op 4 maart werd Van de Pol doodgeschoten voor de ogen van zijn dochtertje in de wijk Venserpolder, in Amsterdam-Zuid-Oost.

“Polletje” was een Ajax-hooligan van de generatie die in de jaren negentig betrokken was bij grote vechtpartijen, zoals die met Feyenoord-aanhangers bij Beverwijk waar Carlo Picornie werd doodgeslagen, een vriend van Van de Pol. Hij bleef ook na het uitzitten van zijn straf voor de meervoudige doodslag in Club Esther in Haarlem een vaste klant bij Ajax.

De aanwezigen kregen fakkels uitgereikt en er werden grote partijen vuurwerk afgestoken.