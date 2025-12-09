‘Veel Nederlanders betrokken bij drugslabs in buitenland’

MDMA In totaal arresteerde de politie in Spanje vijf Nederlandse verdachten. De Spaanse Nationale Politie bracht toen naar buiten dat er in dat lab MDMA werd geproduceerd, in een ondergronds lab op een industrieterrein.

In de tenlastelegging wordt Remmers verweten dat hij methamfetamine voorhanden had; dat is wat anders dan MDMA.

Een hoofdinspecteur van de Spaanse Nationale Politie zei tijdens een persconferentie in Tarragona dat Nederland ‘de grootste producent van synthetische drugs is’ en dat de druk van politieoptredens in Nederland ertoe leidt dat laboratoria steeds vaker naar andere delen van Europa worden verplaatst. Nederlandse personen leveren volgens de hoofdinspecteur kennis hiervoor.

Ondergedoken

In het lab in Amposta is 582 kilo MDMA, 700 liter MDMA-olie en 33 ton aan chemische middelen aangetroffen. De 31-jarige Amsterdammer Randy Remmers staat centraal in het onderzoek. Hij woonde lange tijd ondergedoken in het kustplaatsje Cambrils. Hij stond sinds 2023 internationaal gesignaleerd.

Hij zou vanuit daar naar Zuid-Amerika en diverse Europese landen zijn gereisd om nieuwe productielocaties op te zetten, samen met Nederlandse medeverdachten.

Greg

Drie van de Nederlandse verdachten zitten momenteel nog steeds vast in Spanje, in afwachting van hun proces. Remmers werd na zijn aanhouding aan Nederland overgedragen.

Randy Remmers is een zoon van een halfbroer van Greg Remmers (77). Die laatste zit een gevangenisstraf uit en heeft ernstige gezondheidsklachten. Hij verblijft in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen.

Greg Remmers kreeg na een eis van levenslang in hoger beroep 11,5 jaar cel voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Die zaak loopt inmiddels in cassatie bij de Hoge Raad. Hij is daarnaast in België veroordeeld tot vier jaar cel in een afpersingszaak.

Op de zitting van dinsdag besluit de rechtbank Zwolle of Randy Remmers in voorlopige hechtenis moet blijven.