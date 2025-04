Veertien arrestaties in onderzoeken naar internationale drugssmokkel via Antwerpse haven

Breed netwerk Het onderzoek startte in oktober 2023 op basis van informatie dat leden van een familie uit Mechelen actief zouden zijn in de internationale drugshandel. Ze zouden een criminele organisatie vormen die volgens de opsporingsdiensten zou kunnen teren op een breed netwerk in en rond de Antwerpse haven. Al snel leek die info te kloppen toen vier familieleden samen werden gespot in een Mechels hotel. Een 34-jarige man nam bij die ontmoeting een leiderspositie in.

Tweede spilfiguur

Het verdere onderzoek door FGP Antwerpen bracht een tweede spilfiguur in beeld, een 39-jarige man uit Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. De twee dertigers zouden samenwerken in dat criminele netwerk om mensen actief in de haven of in transportwereld te ronselen, te manipuleren en te bedreigen. Dat zou zowel gaan om familieleden, maar ook om mensen op cruciale posities. Ze maakten gebruik van geavanceerde, versleutelde communicatie en zetten hiervoor ook een technische tussenpersoon in.

Het netwerk zou controle hebben op meerdere kaaien in de haven van Antwerpen. Via diverse contacten zouden de verdachten over essentiële logistieke en operationele informatie beschikken, noodzakelijk voor het organiseren van hun criminele activiteiten, meldt het parket Antwerpen.

Parallel lopend onderzoek

Gelijktijdig vonden er ook acht huiszoekingen plaats binnen een gerelateerd gerechtelijk onderzoek dat zich meer toespitst op een criminele organisatie rond de 39-jarige man uit Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht en zijn 38-jarige broer. Dit onderzoek is voortgevloeid uit de kraak van Sky ECC, waarbij geëncrypteerde berichten werden onderschept.

In dit onderzoek gaat het om: invoer van drugs, voorbereidende handelingen waaronder het rekruteren van haven- en securitypersoneel, verkoop van cocaïne, het doorgeven van maritieme informatie aan criminele organisaties en infiltraties in havenstructuren.

In totaal werden meer dan 150 politiemensen ingezet op 30 plaatsen in Antwerpen, Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Brugge, Duffel, Leuven, Mechelen, Merksem, Mortsel, Rumst, Sint-Niklaas en Wilrijk, in haventerminals en in cellen in de Antwerpse en Brugse gevangenis.

Arrestaties

Tijdens de actie werden in totaal veertien verdachten gearresteerd. Er werden ook vijf voertuigen, een boksbeugel, cash geld, een luxehorloge, een cryptobetaalkaart, een geldtelmachine en veel gsm-toestellen in beslag genomen. Er werd ook een beperkte hoeveelheid drugs aangetroffen.

In de volgende fase zal de onderzoeksrechter beslissen over de aanhouding van de gearresteerde verdachten.

De actie werd geleid door FGP Antwerpen, in opdracht van de onderzoeksrechters in Mechelen en in Antwerpen, en met steun van verschillende politiediensten.