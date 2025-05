Veertien jaar cel geëist voor bijna fatale roofoverval in Houten

In de visie van het OM zijn een 38-jarige man uit Mijdrecht en een 41-jarige man uit Utrecht verantwoordelijk voor deze brute roofoverval. De mannen zouden het slachtoffer met messen hebben aangevallen.

Dna

De 38-jarige man uit Mijdrecht komt als eerst in beeld als verdachte. Zijn dna wordt aangetroffen op de plaats delict. Op die plek blijven ook een broek en onderbroek achter, die het slachtoffer tijdens een worsteling heeft uitgetrokken bij één van zijn belagers. Hier zit het dna van de 38-jarige verdachte op, net als op een bebloed mes dat in de directe omgeving wordt gevonden. Deze verdachte bekent dan ook betrokken te zijn bij de overval.

Anonieme tips

Nadat er aandacht voor de zaak is in opsporingsprogramma’s en er verschillende anonieme tips binnenkomen over de identiteit van de twee andere verdachten, komen ook een mededader en een chauffeur in beeld. Dat de 41-jarige man en de 40-jarige man inderdaad betrokken zijn, wordt volgens het OM bevestigd door informatie uit hun telefoons en afgetapte gesprekken.

In totaal hebben wij het over 24 steekwonden, dat is extreem geweld’

Het letsel bij het slachtoffer is volgens het OM gruwelijk. Er worden vier steekwonden in de borst aangetroffen, twaalf steekwonden in de rug, één steekwond in de rechterarm en zeven steekwonden in de linkerarm. ‘In totaal hebben wij het over 24 steekwonden, dat is extreem geweld’, concludeert de officier van justitie. ‘Het slachtoffer mag van geluk spreken dat hij het heeft overleefd.’

Poging moord

Dit geweld wordt niet alleen tenlastegelegd als diefstal met geweld. Zo is de 41-jarige man volgens het OM ook schuldig aan poging moord. Uit het dossier blijkt namelijk dat de verdachten een dag eerder al op locatie waren, waarschijnlijk voor een voorverkenning. Daarnaast namen de verdachten bewust een mes mee en is er levensbedreigend letsel toegebracht.

Het slachtoffer verklaart dat in eerste instantie geen poging is gedaan om de tas af te pakken, maar dat er direct op hem werd ingestoken. Hieruit blijkt, volgens het OM, dat er sprake was van een vooropgezet plan om het slachtoffer om het leven te brengen.

‘Steek hem, steek hem’

De 38-jarige man wordt verdacht van poging gekwalificeerde doodslag. Ook hij nam een mes mee en bracht levensgevaarlijk letsel toe. In zijn geval kan het steken echter ook in een opwelling gebeurd zijn. In de visie van het OM was het namelijk zijn medeverdachte die eerst stak. Daarna ontstond een worsteling waarbij de 41-jarige verdachte riep: “steek hem, steek hem”. Volgens het OM heeft de man het slachtoffer vervolgens meermaals in zijn rug gestoken om de tas met daarin de Rolex te kunnen meenemen.

Strafverzwarend

Bij het bepalen van de strafeis heeft het OM gekeken naar het extreme geweld dat is toegepast op het slachtoffer. ‘De lichamelijke en geestelijke gevolgen zijn voor hem langdurig’, legt de officier van justitie uit. ‘Aan het feit ging een langdurige voorbereiding vooraf. Ook die omstandigheid acht ik strafverzwarend.’

Eerdere veroordelingen

Ook het strafblad van de verdachten is strafverzwarend. De 38-jarige verdachte werd in 2019 nog veroordeeld tot vier jaar celstraf voor een woningoverval. Ook liep de verdachte nog in een proeftijd van een voorwaardelijke opgelegde celstraf van twee weken. De 41-jarige verdachte is ook geen onbekende van politie en justitie, hij werd eerder onder andere veroordeeld voor de diefstal van de Monstrans uit museum Catharijne Convent in 2013.

Waarschuwingen hebben deze verdachten, in de visie van het OM, genoeg gehad. Aan psychisch onderzoek en eventuele hulp werkt de 38-jarige verdachte niet mee. ‘Zolang er geen mogelijkheden zijn tot behandeling zal het Openbaar Ministerie inzetten op het beveiligen van de samenleving’, legt de officier van justitie uit. Daarom is voor beide mannen alleen een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf van veertien jaar passend.



De rechtbank doet op 18 juni uitspraak.

Medeverdachten

Naast de twee geweldplegers zijn er in dit onderzoek nog drie personen als verdachte aangemerkt. De 40-jarige man uit Overberg fungeerde volgens het OM als chauffeur. Of hij wist wat zijn bijrijders van plan waren, valt echter niet te bewijzen. Wel werden in zijn woning verschillende verboden wapens, drugs en een jammer aangetroffen. Tegen hem eist het OM een gevangenisstraf van 108 dagen.

Twee vrouwen, die mogelijk een rol hebben gespeeld bij het doorspelen van informatie, horen later of ze voor de rechter moeten verschijnen.