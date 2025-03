Verbanden gevonden tussen transportsector en georganiseerde misdaad tijdens controle op bloemenbeurs

Beeld: Royal Flora Holland, de bloemenbeurs in Aalsmeer.

Controle

Afgelopen maandag en dinsdag voerde de politie samen met de douane en de arbeidsinspectie een controle uit op het terrein van Royal Flora Holland. In totaal werden er 70 vrachtwagens en vier bedrijven gecontroleerd.

Misdaad

Men vond in acht gevallen informatie over de relaties tussen de internationale transportsector en de internationale georganiseerde misdaad. Wat de aard van die informatie is, meldt de politie in een bericht hierover niet.

Er werden in totaal ook acht vreemdelingen aangetroffen die op dat moment illegaal aan het werk waren.

Eerder bleek uit onderzoek dat de bloemenbeurs te kwetsbaar was voor invloeden vanuit de georganiseerde misdaad, door een gebrek aan controle.

Al in 2017 begonnen de autoriteiten in Nederland met onderzoek naar de activiteiten van de maffia bij Royal Flora Holland. Dit was naar aanleiding van de informatie dat er een persoon geliquideerd zou worden.