Verdachte (21) opgepakt voor dodelijke schietpartij in Den Haag

Het slachtoffer werd vrijdag omstreeks 19.50 neergeschoten op de hoek van de Paets van Troostwijkstraat en de Oudemansstraat. De man raakte daarbij ernstig gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd waar hij in de loop van de avond kwam te overlijden.

Vluchtauto

Onder leiding van een officier van justitie is een Team Grootschalige Opsporing ingesteld dat de zaak onderzoekt. In het onderzoek kwam de identiteit van de nu aangehouden verdachte naar voren, meldt de politie maandag. Hij werd in opdracht van de officier van justitie zondag aangehouden in Den Haag. Daarnaast werd een zwarte Citroën C1 in beslag genomen, die vermoedelijk gebruikt is als vluchtauto.

Volledige beperkingen

De rol van de nu aangehouden verdachte in de zaak wordt onderzocht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Politie en Openbaar Ministerie zijn daarom terughoudend in het delen van inhoudelijke informatie.

De recherche zegt dat het erop lijkt dat het slachtoffer doelbewust is uitgekozen door de schutter, en dat er dus mogelijk sprake was van een liquidatie.