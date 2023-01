Verdachte (46) aangehouden in moordzaak Jihad Jafo

Connect on Linked in

De politie heeft maandag een 46-jarige man uit de gemeente Twenterand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Jihad Jafo (33) uit Enschede. Het slachtoffer werd na een half jaar te zijn vermist op 22 mei 2022 dood gevonden in een Overijssels kanaal bij Bruchterveld.

Supermarkteigenaar

Volgens RTV Oost is de vandaag aangehouden verdachte de 46-jarige Hamid S. uit Den Ham, de Syrische eigenaar van een supermarkt in Hoogeveen. Zijn supermarkt werd in oktober vorig jaar doorzocht. Hij zou volgens de regionale omroep een goede vriend zijn geweest van Jihad Jafo en ‘veel pijn’ hebben van zijn dood.

De politie meldt dat de maandag aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Jafo. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Overijssels kanaal

Het lichaam van de vermiste Syriër Jihad Jafo uit Enschede werd op 22 mei 2022 aangetroffen in het kanaal Almelo – De Haandrik, ter hoogte van het dorp Bruchterveld (bij Hardenberg). Uit onderzoek bleek dat hij met geweld om het leven is gebracht. Jafo werd op 6 december 2021 voor het laatst in levenden lijve gezien. Hij zou bij iemand in een auto zijn gestapt, waarna hij spoorloos verdween.

Beloning 20.000 euro

Het Team Grootschalige Opsporing heeft het afgelopen jaar veel getuigen gehoord. Tevens is op verschillende plaatsen en in diverse panden in Overijssel en Drenthe gezocht naar sporen om de toedracht te achterhalen. De Hoofdofficier van Justitie heeft begin dit jaar een beloning uitgeloofd van 20.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak.

De gouden tip is nog niet binnengekomen. Volgens de politie is het waarschijnlijk dat bij het verplaatsen van het verpakte en verzwaarde lichaam van Jafo tenminste een tweede persoon betrokken is geweest.

Drugskoerier

De recherche hield vanaf het begin rekening met een conflict binnen het criminele milieu, aangezien Jafo in het verleden als drugskoerier actief is geweest. Volgens de recherche ging hij ook veel om met mensen in het Duitse Gronau, vlak over de grens bij Enschede. Hij kwam daar wel eens in horecagelegenheden.