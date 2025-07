‘Verdachte brandstichting huis wethouder betrokken bij mislukte liquidatie’

150 euro Op 6 juli 2024 fietste Rudney E. (37) naar de woning aan de Pascalweg in Rotterdam-Lombardijen. Hij zegt van O. gehoord te hebben dat een raampje van de woning open zou staan. Dat klopte, hij ging naar binnen en stichtte op drie plekken brand.

Hij zegt in een snackbar in Rotterdam-Zuid de instructies te hebben ontvangen en voor de klus 150 euro te hebben gekregen. De overigens zwakbegaafde E. is inmiddels veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden, na een veel hogere eis. De rechtbank achtte E. verminderd toerekeningsvatbaar.

Maasvlakte

O. ontkent E. op pad te hebben gestuurd met een jerrycan benzine en een pet om brand te stichten en zich verder veel beroepen op zijn zwijgrecht.

O. is op vrije voeten. Hij heeft een strafblad. Hij is gearresteerd wegens illegaal verblijf op een terrein op de Maasvlakte en werd veroordeeld omdat de rechtbank vermoedde dat hij cocaïne wilde gaan uithalen uit containers. Ook heeft hij veroordelingen voor diefstal en inbraak op zijn naam.

“Bom”

In 2020 ontving hij een appje op Sky ECC met de tekst: ‘Broer, wil je iemand vermoorden’. Dat appje zou zijn verstuurd door Isaac “Bom” B. indertijd nog een zakenpartner van de voortvluchtige “Bolle Jos” Leijdekkers. B. zit in de gevangenis in Nederland en is net als Leijdekkers veroordeeld voor grootschalige cocaïnehandel.

O. was kennelijk om de klus uit te voeren, doelwit was een man uit Ridderkerk. Dat ging mis, volgens het Openbaar Ministerie omdat het wapen weigerde. De rechtbank ging mee in het pleidooi van de verdediging dat het niet uitgesloten is dat het om een nepwapen ging, omdat het wapen nooit is gevonden. De straf kwam uit op negen maanden cel.

Verzekeringsfraude

Uitvoerder Rudney E. zegt van O. te hebben vernomen dat er brand gesticht moest worden in het huis van de wethouder voor een verzekeringsfraude.

Wethouder Faouzi Achbar was op dat moment in Berlijn bij de voetbalwedstrijd Nederland tegen Turkije. Achbar heeft van het Openbaar Ministerie te horen gekregen dat hij verdachte is in het onderzoek naar de brand, mede op basis van de verklaringen van E.. Volgens het AD is nog geen connectie vastgesteld tussen Achbar en de twee andere verdachten.

Het onderzoek van de Rijksrecherche loopt nog. Achbar heeft herhaaldelijk gezegd geen idee te hebben waarom zijn woning in brand is gestoken.