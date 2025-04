Verdachte cocaïnehandel spoorloos, eis negen jaar cel

(Beeld uit archief)

Entertainmentbranche

In totaal zat A. tot november vorig jaar 307 dagen in de gevangenis. De officier zei dat er een internationaal arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd, en te vermoeden dat hij in Zuid-Amerika verblijft.

A. zou aan het werk geweest zijn als organisator van cocaïnezendingen vanuit Peru, Brazilië, Paraguay en Ecuador. ‘Een grote speler’, zei de officier van justitie over A..

In maart 2023 is de man aangehouden, met een flinke hoeveelheid cash geld. Hij verklaarde dat hij werkte in de entertainmentbranche en contacten zou hebben met het management van grote artiesten als Shakira, Celine Dion en The Backstreet Boys.

200 kilo

Justitie denkt dat de verdachte met een cryptotelefoon chats heeft gevoerd over containers, uithalen en colo (Colombiaanse cocaïne). Ook zou hij hebben geschreven aan een contact in Zuid-Amerika: ‘Alles is op zijn plek, er is groen licht van de douane’.

Maar uit de berichten wordt niet duidelijk of de besproken transporten ook succesvol zijn afgerond.

Het Openbaar Ministerie vindt niettemin dat voorbereidingshandelingen voor invoer en het voorhanden hebben van 200 kilo cocaïne bewezen zijn.