Verdachte Colombiaanse drugsmoord Bergen aan Zee geliquideerd in Macedonië

Enes I. (28), een van de negen verdachten van de Colombiaanse drugsmoord in Bergen aan Zee, is op maandag 6 maart geliquideerd in Macedonië. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na vragen van Crimesite. De strafzaak tegen negen verdachten van de ontvoering en moord van een 45-jarige Colombiaan, begint woensdag voor de rechtbank op Schiphol.

Door Roel Janssen

Het OM zal in de strafzaak tegen de vorige week geliquideerde Enes I. vragen om niet ontvankelijk te worden verklaard. Een negende verdachte is nog voortvluchtig, maar zijn strafzaak zal toch op zitting worden behandeld.

Start strafzaak

Woensdag 15 maart start voor de rechtbank op Schiphol het strafproces tegen negen mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de ontvoering en moord van een 45-jarige Colombiaan, op 16 februari 2021 in Bergen aan Zee.

Meerdere mannen probeerden die dag aan het Van der Wijckplein in Bergen aan Zee het slachtoffer te ontvoeren, waartegen de Colombiaanse man zich verzette. Hij werd neergeschoten en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

Nepcoke

Het motief voor de liquidatie van de Colombiaanse man is mogelijk de levering van een partij nepcocaïne. In de auto van het slachtoffer zijn blokken geperste poedersuiker gevonden.

De politie vermoedt dat het slachtoffer cocaïne zou leveren. Hij liet echte cocaïne testen en droeg vervolgens blokken geperst poedersuiker over. Er zou in een woning aan de Zeeweg in Bergen een ruzie hierover zijn geweest. Daarna is het slachtoffer beschoten op een parkeerplaats bij het strand.

Colombianen

Er zijn voor de schietpartij zes Colombianen gearresteerd in een hotel in Amsterdam waar ook 600.000 euro in beslag is genomen. Deze groep wordt verdacht van witwassen en verboden wapenbezit.

Uit onderzoek van de politie en het OM in Noord-Holland kwamen meerdere verdachten in beeld, waarvan er acht werden aangehouden. Het gaat om vier mannen van 36, 49, 44 en 27 uit Den Haag, twee mannen van 31 en 30 uit Den Bosch en een 28-jarige man uit Assen.

De man uit Assen zit als enige nog vast. De andere zeven verdachten zijn eerder door de rechtbank geschorst.

Het OM heeft zeven zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling van de strafzaak. De strafeisen in de zaak staan gepland op woensdag 22 maart.