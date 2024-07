‘Verdachte dubbele moord Weiteveen ondergaat hersenonderzoek’

Connect on Linked in

Deskundigen gaan onderzoeken of de man die wordt verdacht van moord op een man en een vrouw in Weiteveen, in januari van dit jaar, een hersenbeschadiging heeft. Richard K. staat op de wachtlijst voor het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Hersenbloedingen

Daar zal niet alleen zijn geestelijke gezondheid door een psycholoog en een psychiater worden onderzocht, maar ook zijn hersenen. De rechtbank wil weten of twee hersenbloedingen die K. eerder heeft gehad zijn brein kunnen hebben beschadigd, en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn geweest voor zijn handelen.

Advocaat Justus Reisinger wil dat uitgezocht wordt of een hersenbeschadiging een oorzaak kan zijn voor de gruwelijke daad van K.. Richard K. zegt zelf niet te weten waarom bij hem uit woede de stoppen volledig doorsloegen op die 16 januari. Ook wil Reisinger meer weten over het letsel aan de pink dat K. bleek te hebben.

Niet aanwezig

De voorlopige hechtenis van K. is dinsdagochtend met drie maanden verlengd. Vanaf 2 september kan K. terecht in het PBC.

K. was niet aanwezig op de zitting. Op de voorgaande zitting heeft hij een uitgebreide verklaring voorgelezen.

K. had een hoog oplopend conflict met de man en de vrouw aan wie hij een woning in de buurt had verkocht. Zij klaagden over gebreken.

De twee mannen die recent zijn aangehouden voor het leveren van de moordwapens aan Richard K. zeggen niet te hebben geweten waar K. de wapens voor wilde gebruiken. Ze zijn niet meer verdacht van medeplichtigheid aan moord.

