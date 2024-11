Verdachte in onderzoek naar rip 1400 kilo vrijgelaten

Geweldsincidenten Gisteren werd bekend dat er in Dubai, Nederland en België mensen zijn aangehouden in verband met de rip van de 1400 kilo, die op 29 augustus in de grensstreek is gestolen.

Een vrachtauto werd klemgereden door criminelen die als agenten waren vermomd. Een van de investeerders in het transport zou de familie van Ridouan Taghi zijn. Daarna volgde een serie geweldsincidenten, waaronder beschietingen, explosies bij panden, gijzelingen en mishandelingen, in Nederland, België en Dubai. De rippartij kwam aan het licht doordat delen van de gestolen partij op de markt kwamen in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk.

De Belgische politie doet onderzoek naar deze kwestie.

Nepagenten

In Nederland zijn deze week in dat onderzoek twee mensen gearresteerd: een Nederlander en een Belg, op verzoek van België. Een van de twee is inmiddels op vrije voeten gesteld, volgens ingewijden. In België zou niemand zijn opgepakt.

In Dubai was er afgelopen week ook een politieactie. Maar volgens de bronnen stond die los van het onderzoek naar de 1.400 kilo. Hier was sprake van een ruzie tussen twee groepen. Hierbij zijn onder meer personen van Turkse en Albanese komaf betrokken. Er is in dit verband geen sprake van een uitleveringsverzoek van België of Nederland.

Gaby H.

Hoofddorper Gaby H. (40) zou ook betrokken zijn bij de ruzie rond de 1400 kilo cocaïne. In Rijsenhout en Hoofddorp zijn een voormalige woning en een bedrijfspand van hem beschoten. Er waren ook explosies bij een kapperszaak van zijn jongere broer en bij een Surinaams afhaalrestaurant in Hoofddorp.

H. is in Nederland veroordeeld tot zes jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie die in drugs handelde en geld witwaste.

Er doen geruchten de ronde dat H. in Dubai zou zijn aangehouden, maar dat hebben de bronnen niet bevestigd.

