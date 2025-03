12 maart 2025

Verdachte in Zweden aangehouden voor 21 jaar oude Rotterdamse moord

Het cold case-team van de Rotterdamse politie heeft de Zweedse autoriteiten in dat land een 51-jarige Libiër laten aanhouden, op verdenking van een in 2003 gepleegde moord op een Tunesische man. Zijn dna leverde in 2019 al een match op, maar hij kon pas recent worden opgepakt.