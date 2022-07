Verdachte Krystian M. (27) opgepakt voor aansturen moord Peter R. de Vries

Connect on Linked in

De vermeend moordmakelaar, die volgens het Openbaar Ministerie de moord op Peter R. de Vries aanstuurde, is maandag als verdachte aangehouden in zijn cel. Het gaat volgens Het Parool om de 27-jarige Krystian M. uit het Gelderse Ochten. Hij zat al vast voor een poging tot moord in Zeewolde in oktober 2021, waarbij een Poolse man zwaargewond raakte bij een schietpartij.

NN-*4229

De Poolse Krystian M. was in het strafdossier ‘Iraklia’ tot nu toe aangeduid met de code NN-*4229. Hij zou de vermeende uitvoerders van de moord op De Vries, Delano G. (22) en Kamil E. (36), rechtstreeks instructies hebben gegeven via heimelijke chats die door de politie werden ontsleuteld. De berichten werden aangetroffen in een versleutelde smartphone die in de vluchtauto van Delano G. en Kamil E. werd aangetroffen.

Tegen beide verdachten eiste het OM een maand geleden een levenslange gevangenisstraf.

Krystian M. is volgens Het Parool te linken aan Ridouan Taghi, die door de opsporingsdiensten wordt gezien als opdrachtgever voor de moord op Peter R. de Vries, omdat de misdaadjournalist vertrouwenspersoon was van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces tegen Taghi en zijn organisatie.

Anouar Taghi

M. is een belangrijke verdachte in de strafzaak ‘Buizerd’ tegen Ridouans neef Anouar Taghi en acht medeverdachten. Anouar Taghi wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie die gestolen auto’s heelde en een zware mishandeling liet uitvoeren in Utrecht. In die zaak wordt Krystian M. verdacht van betrokkenheid bij de poging tot moord op een man die op 30 oktober 2019 in Utrecht met hamers, een honkbalknuppel en een moker op het hoofd en het lichaam geslagen werd. Het slachtoffer overleefde de moordpoging ternauwernood. De inhoudelijke behandeling van strafzaak Buizerd moet nog plaatsvinden.

Herhaaldelijk vrijgelaten

Op 19 oktober 2021 werd Krystian M. in een woning in Den Haag opnieuw aangehouden voor vuurwapenbezit. In zijn woning in het Gelderse Ochten werden eerder al twee vuurwapens en munitie gevonden. M. werd tot frustratie van justitie herhaaldelijk vrijgelaten uit voorarrest.

Tot vorig jaar zomer woonde M. in Tiel, daarna verhuisde hij naar Ochten.

Schietpartij Zeewolde

M. zit inmiddels enkele maanden vast voor betrokkenheid bij een schietpartij in Zeewolde op 5 oktober 2021. Daar werd op klaarlichte dag een 35-jarige Poolse man neergeschoten met een automatisch vuurwapen. Het slachtoffer raakte zwaargewond aan zijn been. Naar verluidt moest hij nog geld betalen aan zijn belagers. De schutter ontkwam op een rode motor die werd bestuurd door een andere man. De drie verdachten in dat onderzoek hebben de Poolse nationaliteit. M. zou volgens de recherche de schutter naar Zeewolde hebben gebracht en het automatisch vuurwapen hebben geleverd.

‘Leeg die ding op hem’

Uit chats die in de versleutelde smartphone werden opgerakeld zou blijken dat Kamil E. in opdracht van NN-*4229 (volgens justitie dus Krystian M.) aan Delano G. dirigeerde waar die De Vries op 6 juli 2021 moest neerschieten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam-Centrum.

NN-*4229 schrijft dat ‘hij dit moet doen’ (contact met Kamil E. opnemen en kennelijk de moord begeleiden). ‘Anders zal ik onder de groene zoden liggen.’ Ze hebben het ook over ene ‘Maciek’ die kennelijk ook betrokken is bij het moordplan en met Kamil E. wil praten.

NN-*4229 communiceerde zowel in het Pools als in het Nederlands. Ook Delano G. nam deel aan het berichtenverkeer met NN-*4229. ‘Leeg die ding op hem’ en ‘verneuk het niet’, commandeerde NN-*4229 volgens politie en justitie aan de uitvoerders van de moord.

‘Deze hond moet je hebben’

Ook stuurde hij twee foto’s van De Vries naar het toestel dat Delano G. gebruikte met de mededeling: ‘Deze hond moet je hebben’. Hij benadrukt dat ‘het geld er is’. Als Delano G. het ‘goed doet’ krijgt hij misschien wat extra. ‘Knal op zijn hoofd’ (..) ‘Paar keer’ (..) ‘Helemaal leeg’, eist Krystian M. volgens justitie.

Naast M. – die in beperkingen zit – zijn meer verdachten in beeld, die mogelijk op korte termijn zullen worden gearresteerd.