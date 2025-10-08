Verdachte liquidatie opgepakt in Hoofddorp op verzoek van Zweden

Hotel De man was gisteren aangekomen in Nederland. Uit onderzoek van Zweden bleek dat hij in een hotel in Hoofddorp verbleef en snel zou doorreizen naar een andere bestemming.

De nationaliteit van de verdachte is niet bekend. Ook in welke zaak hij is gearresteerd is niet duidelijk.

FASTNL

De aanhouding kwam tot stand dankzij het ENFAST-netwerk. FASTNL van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies is aangesloten bij het European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST), een samenwerkingsverband van opsporingsteams van politiediensten binnen de Europese Unie.

Volgens de politie vestigt ruim de helft van de voortvluchtige personen zich buiten de eigen landsgrenzen.