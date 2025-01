18 januari 2025

Verdachte moord Jalink: ‘justitie wil mij niet verhoren’

Een van de verdachten van de moord op Vincent Jalink (38), in 2016 in Diemen, zegt dat het erop lijkt dat het Openbaar Ministerie hem niet meer wil verhoren. Vrijdag was er een regiezitting in de slepende zaak tegen Muhammed S., medeverdachte Andries K. en twee andere verdachten. De eerste twee staan terecht voor medeplegen van moord en de anderen van plannen maken om Jalink te ontvoeren.