‘Verdachte opdrachtgever Brabantse moord wil verklaring afleggen’

Afstemmen Wijnand de L. heeft tot dusver gezwegen. De officier van justitie vroeg De L. of hij zijn verhaal dan maar meteen in de volle rechtszaal wilde doen. De advocaat van De L. vond dat geen goed idee en zei dat zijn cliënt niet ten overstaan van de andere verdachten, de nabestaanden en de media wilde praten, maar bij de rechter-commissaris.

De officier van justitie merkte op dat De L. pas komt met zijn verhaal nu de recherche het dossier heeft voltooid en het aangedragen bewijsmateriaal helemaal op tafel ligt: ‘Op deze manier kunt u uw verklaring namelijk afstemmen op de vergaarde bewijzen.’

Het Openbaar Ministerie vraagt nu in reactie om de drie verdachten opnieuw beperkingen op te leggen, zodat afstemmen van verklaringen tussen de verdachten onderling niet meer mogelijk zal zijn. De advocaat van de De L. verzet zich hiertegen.

De L. heeft eerder zes weken in alle beperkingen doorgebracht, wat inhield dat hij alleen contact kon hebben met zijn advocaat.

Geld

Bredanaar Peter van Dongen (68) is in de avond van 19 mei 2022 in de bossen bij Helvoirt in zijn hoofd geschoten en gewond achtergelaten. De volgende dag is hij gevonden en overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed.

De politie hield in 2022 Bart B. en Kevin R. uit Waalwijk aan als verdachten in de zaak, maar zij werden nog voor de eerste openbare rechtszitting weer op vrije voeten gesteld. In december 2024 zijn de twee in de rechtszaal opnieuw aangehouden, ditmaal samen met de 40-jarige Wijnand de L. uit Waspik.

Die laatste zou opdracht hebben gegeven om van nabestaanden van Van Dongen een geldbedrag afhandig te maken. Dat verhaal is volgens de advocaat van De L. niet correct.

De zaak komt op 26 juni opnieuw voor bij de rechtbank.